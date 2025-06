LIVE Paolini-Fernandez 2-1 WTA Bad Homburg 2025 in DIRETTA | arriva il break dell’azzurra

Segui in tempo reale l'emozionante match tra Paolini e Fernandez al WTA Bad Homburg 2025. Con ogni scambio, si accende la sfida tra l'italiana e la statunitense, promettendo un duello avvincente fino all'ultimo punto. Resta con noi per non perdere nessun dettaglio di questa battaglia di tennis, dove ogni gioco potrebbe fare la differenza e cambiare le sorti dell'incontro. Preparati a vivere ogni emozione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Due palle del controbreak Fernandez. Arriva la stecca con il dritto in uscita dal servizio dell’azzurra. 15-30 Non passa il rovescio lungolinea di Paolini. 15-15 In corridoio il dritto in chop di Fernandez. 0-15 Dritto incrociato stretto e comoda volèe di rovescio della nordamericana. 2-1 BREAK PAOLINI! Completamente fuori misura il dritto inside out della canadese. 40-AD Palla break Paolini. A metĂ rete il rovescio lungolinea di Fernandez. 40-40 Dritto in contropiede vincente della toscana. AD-40 Ben giocata la volèe alta di rovescio della numero 29 WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it