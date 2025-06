LIVE Italia-Turchia Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | quarto di finale infuocato al Pireo le azzurre sognano l’impresa

Il clima al Pireo è infuocato mentre le azzurre affrontano il quarto di finale degli Europei di basket femminile 2025, un match che promette emozioni e colpi di scena. Con passione e determinazione, le nostre ragazze sognano l’impresa: ogni azione conta, ogni punto è una vittoria verso la semifinale. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: insieme, possiamo fare la storia!

9-4 FRANCESCAAA PASAAAAA! TRIPLAAAAAAA 6-4 Costanza Verona dalla media per il nuovo vantaggio Italia. 4-4 Onar pareggia prontamente i conti. 4-2 ZANDALASINI! LA GIOCATA DELLA CAMPIONESSA. 2-2 Tap-in di Cubaj! L'Italia risponde subito. 0-2 McCowan dalla rimessa per sbloccare il punteggio. Tutto è pronto per la palla a due. Buon divertimento a tutti e forza azzurre, crediamoci tutti insieme! Questi gli Starting five scelti dai due coach per l'inizio di questa sfida: Keys Pasa Verona Zandalasini Cubaj (Italia); Uzun Cakir McCowan Onar Senyurek (Turchia) 19:25 Risuonano gli inni nazionali nell'impianto ateniese 'casa' dell'Olympiacos Pireo! 19:22 Squadre che stanno completando la fase di riscaldamento, con la palla a due che verrà alzata tra meno di dieci minuti.