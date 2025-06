LIVE Italia-Turchia Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | dentro o fuori sarà un quarto di finale di fuoco

Benvenuti appassionati di basket! Oggi vivremo insieme un quarto di finale emozionante tra Italia e Turchia, uno scontro che deciderà il destino delle azzurre negli Europei femminili 2025. Dentro o fuori, ogni possesso conta in questa sfida ad eliminazione diretta. Restate con noi per aggiornamenti live e scoprire se l’Italia continuerà il suo cammino verso una semifinale storica o dovrà lasciare il torneo. La partita sta per iniziare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici ed i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Turchia, quarti di finale degli Europei di basket femminile 2025! Sfida ad eliminazione diretta per le azzurre che provano a centrare una semifinale che sarebbe storica dopo aver riportato la rappresentativa del Belpaese tra le migliori otto ad esattamente 8 anni di distanza dall’ultima volta. Le ragazze di coach Andrea Capobianco hanno completato il girone B al PalaDozza di Bologna con tre vittorie in altrettante partite disputate, battendo corazzata del calibro della Serbia e della Slovenia chiudendo poi al primo posto il raggruppamento grazie al successo contro la Lituania. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: dentro o fuori, sarà un quarto di finale di fuoco

In questa notizia si parla di: diretta - italia - turchia - europei

LIVE Italia-Lituania 65-51, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre trionfano e ora sfideranno la Turchia ai quarti - L'Italia si conferma protagonista agli Europei di basket femminile 2025, battendo la Lituania 65-51 e conquistando il primo posto nel girone.

#ItaliaTurchia in tv e streaming: : il quarto finale degli Europei femminili di basket martedì 24 giugno alle 19.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW #SkySport #SkyBasket Vai su X

Strepitosa Italia agli Europei femminili di basket a Bologna! Battuta anche la Lituania 65-51 e girone vinto con tre vittorie su tre. Ora si vola in Grecia per i quarti contro la Turchia (martedì alle 19:30 con diretta su Rai Sport) Vai su Facebook

Italia-Turchia in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile; Europei di basket femminile 2025, è Italia - Türkiye ai quarti: programma, orario e dove vedere la partita; Italia-Turchia, quarti di finale: quando giocano le Azzurre e dove vederle in diretta TV e LIVE Streaming.

Eurobasket donne, è il giorno di Italia-Turchia. Orario e dove vedere il quarto di finale delle azzurre - Agli Europei di basket femminile è il giorno di Italia contro Turchia, quarto di finale di importanza fondamentale per accedere alle semifinali e ottenere contemporaneamente ... Da ilmessaggero.it

Italia-Turchia in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile - L'Italia torna a giocarsi un quarto di finale di un Europeo a distanza di otto anni dall'edizione del 2017. Riporta sport.sky.it