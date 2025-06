LIVE Italia-Turchia 76-74 dts Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | IMMENSA IMPRESA! SEMIFINALE DOPO 30 ANNI SI SOGNANO I MONDIALI!

Un'impresa incredibile si è concretizzata questa sera: l’Italia femminile di basket ha battuto la Turchia 76-74 ai supplementari, conquistando una semifinale storica dopo 30 anni e sognando i Mondiali. Un risultato che infiamma il cuore del basket europeo e ci riempie di orgoglio. Non perdere gli aggiornamenti live: clicca qui per vivere ogni emozione di questa straordinaria avventura!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:33 Termina qui la nostra diretta Live di questa grande impresa dell’Italbasket femminile. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito ma anche sofferto e poi gioito insieme a noi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 21:30 Le azzurre con questo risultato si assicurano anche l’accesso al pre-Mondiale, e ora attendono la vincente di Spagna-Belgio per capire chi dovrà affrontare in una semifinale che ha dello storico. 16 punti e 7 rimbalzi di una scatenata Lorela Cubaj, con 14 punti di Cecilia Zandalasini e 12 di Costanza Verona. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 76-74 dts, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: IMMENSA IMPRESA! SEMIFINALE DOPO 30 ANNI, SI SOGNANO I MONDIALI!

