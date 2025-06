LIVE Italia-Turchia 68-68 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | poca lucidità nei secondi finali si va all’overtime

L'emozione è alle stelle mentre Italia e Turchia si sfidano ai Campionati Europei di basket femminile 2025. Dopo un incredibile equilibrio, il punteggio si blocca a 68-68, portando le squadre all’overtime. La partita si fa ancora più incandescente: chi avrà la lucidità per prevalere? Restate con noi per non perdere neanche un istante di questa battaglia che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Punteggio ancora fermo dopo quasi due minuti. Inizia l’overtime! L’Italia deve ritrovare la fluidità offensiva e la lucidità mentale per rimettere in difficoltà le turche. 68-68 Uzun pareggia i conti! Si va all’overtime. 68-66 Secondo tiro a cronometro fermo dentro. Time-out Italia con 5? scarsi sul cronometro. Uzun lascia sul ferro il primo libero. 68-65 A segno anche il secondo! +3 Italia, 15? dove bisogna difendere. Time-out Turchia. 67-65 Dentro il primo libero di Zandalasini. 66-65 Uzun scippa palla a Verona e segna per il -1! Time-out Capobianco, bisogna resettare subito dopo quest’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 68-68, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: poca lucidità nei secondi finali, si va all’overtime

