LIVE Italia-Turchia 61-57 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | break di 9-0 delle azzurre ultimi 5? intensissimi

L'emozione di Italia-Turchia ai Campionati Europei di basket femminile 2025 è alle stelle! Con un break di 9-0 delle azzurre e gli ultimi 5 minuti infuocati, ogni secondo conta. La partita è un susseguirsi di emozioni: sorpassi, time-out strategici e momenti di tensione. Resta con noi e clicca qui per aggiornamenti in tempo reale, perché questa sfida sta per entrare nel suo punto più caldo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 68-65 A segno anche il secondo! +3 Italia, 15? dove bisogna difendere. Time-out Turchia. 67-65 Dentro il primo libero di Zandalasini. 66-65 Uzun scippa palla a Verona e segna per il -1! Time-out Capobianco, bisogna resettare subito dopo quest’errore. Cakir cade male e fatica a rialzarsi! Speriamo nulla di grave, ma la giocatrice turca esce zoppicando. PALLA PERSA DELLA TURCHIA! o2 di Keys in lunetta. STOPPATA DI CUBAJ! 66-63 Giro perfetto in lunetta di Cecilia Zandalasini. 64-63 Un solo libero segnato da Onar con meno di due minuti alla sirena finale. 64-62 Cakir accorcia ancora per la Turchia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 61-57, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: break di 9-0 delle azzurre, ultimi 5? intensissimi

In questa notizia si parla di: italia - turchia - diretta - europei

LIVE Italia-Lituania 65-51, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre trionfano e ora sfideranno la Turchia ai quarti - L'Italia si conferma protagonista agli Europei di basket femminile 2025, battendo la Lituania 65-51 e conquistando il primo posto nel girone.

#ItaliaTurchia in tv e streaming: : il quarto finale degli Europei femminili di basket martedì 24 giugno alle 19.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW #SkySport #SkyBasket Vai su X

Strepitosa Italia agli Europei femminili di basket a Bologna! Battuta anche la Lituania 65-51 e girone vinto con tre vittorie su tre. Ora si vola in Grecia per i quarti contro la Turchia (martedì alle 19:30 con diretta su Rai Sport) - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Turchia in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile; LIVE! Italia-Turchia 28-28 al 16', Azzurre a caccia di un posto in semifinale; Europei di Basket. Quarti di finale, Italia femminile in campo contro la Turchia.

Europei di Basket. Quarti di finale, Italia femminile in campo contro la Turchia - A otto anni dall'ultima volta, la Nazionale femminile di basket giocherà oggi un quarto di finale degli Europei affrontando la Turchia al 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo, in Grecia. msn.com scrive

Diretta Italia Turchia donne/ Streaming video Rai: per la zona medaglie! (Europei basket 2025, 24 giugno) - Diretta Italia Turchia donne streaming video Rai: le azzurre sognano agli Europei basket 2025, questa sera abbiamo il quarto di finale. Come scrive ilsussidiario.net