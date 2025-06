LIVE Italia-Turchia 50-50 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | scelte arbitrali discutibili nel terzo quarto parità dopo 30?

L’emozione del basket femminile si accende con Italia e Turchia in una sfida avvincente agli Europei 2025. Tra scelte arbitrali discusse e rimonte spettacolari, ogni secondo conta mentre le squadre si sfidano a suon di tecnica e passione. Rimanete aggiornati in tempo reale per non perdere neanche un dettaglio di questa partita intensa e ricca di colpi di scena!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-56 McCowan col fallo! Buona l’uscita delle turche dal minuto di sospensione. 59-54 ‘COCCA’ VERONA! PARZIALE DI 9-0 ITALIA, +5 E TIME-OUT TURCHIA. 57-54 Dentro il libero di Verona per il +3. FALLO TECNICO FISCHIATO A MCCOWAN. 56-54 FRANCESCA PAN! L’ITALIA METTE LA FRECCIA, +2. 54-54 ANDRE’ ELUDE MCCOWAN E PAREGGIA I CONTI. 52-54 KEYS DALLA RIMESSA! L’ITALIA TORNA A SEGNARE, FORZA. Senyurek esce zoppicante dopo una brutta caduta dove ha battuto il ginocchio. 50-54 Uzun con la penetrazione! Mini-parziale di 4-0 della Turchia. 50-52 Canestro di Bayram per il vantaggio turco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 50-50, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: scelte arbitrali discutibili nel terzo quarto, parità dopo 30?

