LIVE Italia-Turchia 45-44 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | break di 10-0 delle azzurre per ritornare davanti nel terzo quarto

L'emozione delle semifinali degli Europei di basket femminile 2025 tiene tutti col fiato sospeso. La sfida tra Italia e Turchia è un susseguirsi di sorpassi, triple e decisioni arbitrali che accendono il cuore dei tifosi. Con ogni azione, si scrive un nuovo capitolo di questa battaglia sportiva. Rimanete con noi: clicca qui per aggiornare in tempo reale e vivere ogni attimo di questa avvincente partita!

50-49 Tripla dall'angolo di Fitik per il -1 Turchia. 50-46 FRANCESCA PAN! CI RIPRENDIAMO SUBITO QUELLO CHE CI HANNO TOLTO. Canestro annullato per infrazione dei 24?! Permetteteci di dissentire con la decisione arbitrale, amici di OA Sport, perché le immagini sono chiare. Gli arbitri sembrano annullarlo, ma coach Andrea Capobianco si gioca il Challenge. 48-46 JASMINEEEE KEEEYSSSS!! LA TRIPLAAAAAAAA 45-46 Senyurek interrompe il lungo digiuno offensivo per la Turchia. 45-44 CUBAJ SU ASSIST DI ZANDALASINI! BREAK DI 10-0, SORPASSO. 43-44 TAGLIO DI ZANDALASINI IN 'BACKDOOR'! CHE GIOCATA, -1.

