LIVE Italia-Turchia 31-35 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | inizia la ripresa serve una reazione d’orgoglio delle azzurre

Il match tra Italia e Turchia agli Europei di basket femminile 2025 è un vero spettacolo, con le azzurre che lottano fino all’ultimo secondo per ribaltare il risultato. La tensione è alle stelle, i colpi di scena non mancano e ogni azione infiamma il pubblico. La squadra italiana dà il massimo, testimoniando orgoglio e determinazione. Segui con noi la diretta e scopri cosa riserva questa sfida emozionante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41-44 COSTANZA VERONA! BREAK AZZURRO, -3. 39-44 Zandalasini da sotto il ferro! L’Italia non molla, -5. 37-44 Uzun di tecnica. 37-42 SEMI-GANCIO ALLA ‘ABDUL-JABBAR’ DI CUBAJ! -5 ITALIA. 35-42 22 ai liberi anche per Cecilia Zandalasini, per rosicchiare un paio di punti. 33-42 22 a cronometro fermo di Cakir per il massimo vantaggio Turchia a +9. 33-40 McCowan inarrestabile sotto il ferro. 33-38 CUBAJ ALZA LA PARABOLA! SERVIVA UN CANESTRO ALL’ITALIA, ED ECCOLO. 31-38 Completato il 2+1. 31-37 La Turchia segna subito con Onar subendo allo. Inizia la ripresa. Forza Italia, forza azzurre: crediamoci fin in fondo! 20:20 7 punti per Jasmine Keys e 6 per Olbis Andre’ tra le file dell’Italia, con Teaira McCowan top scorer della Turchia con 10 punti e 6 rimbalzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 31-35, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: inizia la ripresa, serve una reazione d’orgoglio delle azzurre

In questa notizia si parla di: italia - diretta - turchia - europei

LIVE Italia-Lituania 65-51, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre trionfano e ora sfideranno la Turchia ai quarti - L'Italia si conferma protagonista agli Europei di basket femminile 2025, battendo la Lituania 65-51 e conquistando il primo posto nel girone.

#ItaliaTurchia in tv e streaming: : il quarto finale degli Europei femminili di basket martedì 24 giugno alle 19.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW #SkySport #SkyBasket Vai su X

Strepitosa Italia agli Europei femminili di basket a Bologna! Battuta anche la Lituania 65-51 e girone vinto con tre vittorie su tre. Ora si vola in Grecia per i quarti contro la Turchia (martedì alle 19:30 con diretta su Rai Sport) - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Turchia in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile; LIVE! Italia-Turchia 28-28 al 16', Azzurre a caccia di un posto in semifinale; Europei di Basket. Quarti di finale, Italia femminile in campo contro la Turchia.

Europei di Basket. Quarti di finale, Italia femminile in campo contro la Turchia - A otto anni dall'ultima volta, la Nazionale femminile di basket giocherà oggi un quarto di finale degli Europei affrontando la Turchia al 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo, in Grecia. Segnala msn.com

Diretta Italia Turchia donne/ Streaming video Rai: per la zona medaglie! (Europei basket 2025, 24 giugno) - Diretta Italia Turchia donne streaming video Rai: le azzurre sognano agli Europei basket 2025, questa sera abbiamo il quarto di finale. ilsussidiario.net scrive