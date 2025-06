LIVE Italia-Turchia 28-28 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | match ancora sul filo dell’equilibrio perfetta parità nel secondo quarto

L’Italia e Turchia si sfidano in un emozionante match agli Europei di basket femminile 2025, con il punteggio che rimane in perfetta parità e l’azione che infiamma i tifosi. Ogni secondo è una lotta all’ultimo canestro, e questa battaglia tra due nazioni si deciderà solo negli ultimi minuti. Resta aggiornato in diretta per scoprire quale squadra emergerà vittoriosa in questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-30 22 per McCowan a cronometro fermo per il sorpasso turco. Time-out chiamato dal CT della Turchia a -3’36” dalla seconda sirena. Cubaj segna m? îl canestro non viene convalidato per dei passi fischiati al centro della Reyer Venezia. 28-28 Ancora Bayram per impattare nel punteggio. 28-26 CUBAJ! L’ITALIA RISPONDE COLPO SU COLPO. 26-26 Appoggio di Bayram per la nuova parità! 26-24 Olbis Andre’! Ancora lei, le azzurre tornano davanti. 24-24 Senyurek spara la bomba del pareggio! Serve maggiore attenzione in difesa. 24-21 Parziale aperto di 4-0 delle turche con Senyurek per tornare ad un solo possesso pieno di svantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 28-28, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: match ancora sul filo dell’equilibrio, perfetta parità nel secondo quarto

In questa notizia si parla di: italia - turchia - diretta - europei

LIVE Italia-Lituania 65-51, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre trionfano e ora sfideranno la Turchia ai quarti - L'Italia si conferma protagonista agli Europei di basket femminile 2025, battendo la Lituania 65-51 e conquistando il primo posto nel girone.

#ItaliaTurchia in tv e streaming: : il quarto finale degli Europei femminili di basket martedì 24 giugno alle 19.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW #SkySport #SkyBasket Vai su X

Strepitosa Italia agli Europei femminili di basket a Bologna! Battuta anche la Lituania 65-51 e girone vinto con tre vittorie su tre. Ora si vola in Grecia per i quarti contro la Turchia (martedì alle 19:30 con diretta su Rai Sport) - facebook.com Vai su Facebook

Europei di Basket. Quarti di finale, Italia femminile in campo contro la Turchia; LIVE! Italia-Turchia 13-11 al 6', Azzurre a caccia di un posto in semifinale; Italia-Turchia in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile.

Europei di Basket. Quarti di finale, Italia femminile in campo contro la Turchia - A otto anni dall'ultima volta, la Nazionale femminile di basket giocherà oggi un quarto di finale degli Europei affrontando la Turchia al 'Peace and Friendship Stadium' del Pireo, in Grecia. Secondo msn.com

Diretta Italia Turchia donne/ Streaming video Rai: per la zona medaglie! (Europei basket 2025, 24 giugno) - Diretta Italia Turchia donne streaming video Rai: le azzurre sognano agli Europei basket 2025, questa sera abbiamo il quarto di finale. Da ilsussidiario.net