LIVE Italia-Turchia 20-17 Europei basket femminile 2025 in DIRETTA | azzurre a +3 alla prima sirena sfida finora equilibrata

Vivi in diretta l'emozionante sfida tra Italia e Turchia ai Campionati Europei di basket femminile 2025. Le azzurre, protagoniste di un match equilibrato e ricco di suspense, si sfidano con grinta per conquistare la vittoria. Clicca qui per aggiornamenti live e non perdere neanche un istante di questa avvincente partita! L'azione è infuocata e il risultato ancora tutto da scrivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-26 CUBAJ! L’ITALIA RISPONDE COLPO SU COLPO. 26-26 Appoggio di Bayram per la nuova parità! 26-24 Olbis Andre’! Ancora lei, le azzurre tornano davanti. 24-24 Senyurek spara la bomba del pareggio! Serve maggiore attenzione in difesa. 24-21 Parziale aperto di 4-0 delle turche con Senyurek per tornare ad un solo possesso pieno di svantaggio. 24-19 Cakir dalla media per tenere a contatto la Turchia. 24-17 Semi-gancio bellissimo di Olbis Andre’ per il massimo vantaggio Italia a +7. La playmaker bolognese sbaglia però il libero. 22-17 MARIELLA SANTUCCI! COL FALLO. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Turchia 20-17, Europei basket femminile 2025 in DIRETTA: azzurre a +3 alla prima sirena, sfida finora equilibrata

In questa notizia si parla di: italia - diretta - azzurre - turchia

LIVE Italia-Turchia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: ultimo test per le azzurre prima della Nations League - Benvenuti alla diretta live del test amichevole di volley femminile tra Italia e Turchia, ultima prova prima della Nations League.

#EuroBasketWomen : l’Italia sfida la Turchia al Pireo per un posto in semifinale. Ultima volta tra le prime 4 nel 1995. Diretta su #Rai2 per le Azzurre dopo tre vittorie a Bologna. #Italbasket @Italbasket Vai su X

Strepitosa Italia agli Europei femminili di basket a Bologna! Battuta anche la Lituania 65-51 e girone vinto con tre vittorie su tre. Ora si vola in Grecia per i quarti contro la Turchia (martedì alle 19:30 con diretta su Rai Sport) - facebook.com Vai su Facebook

LIVE! Italia-Turchia 13-11 al 6', Azzurre a caccia di un posto in semifinale; LIVE | Italia vs Turchia, diretta quarti di finale 18-15 9' | EuroBasket 2025; Italia-Turchia diretta, segui la sfida di oggi dell'Eurobasket femminile.

Italia-Turchia diretta, segui la sfida di oggi dell'Eurobasket femminile - Le nostre azzurre impegnate al "Peace and Friendship Stadium” del Pireo nei quarti di finale: tutti gli aggiornamenti ... Scrive corrieredellosport.it

LIVE | Italia vs Turchia, diretta quarti di finale 28-28 17' - Pressata, Santucci sembra perdere palla, ma chiude l'azione personale con canestro 22- Come scrive pianetabasket.com