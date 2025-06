LIVE Cobolli-Fearnley ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | romano in campo a breve

Resta aggiornato in tempo reale sul torneo ATP Eastbourne 2025, dove Flavio Cobolli si prepara a scendere in campo subito dopo il match tra Norrie e Harris. Segui passo dopo passo le emozioni di questa giornata ricca di colpi e sorprese, mentre la campionessa di Wimbledon Raducanu conquista il suo primo successo. Non perdere neanche un istante: clicca qui per vivere intensamente ogni momento in diretta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:20 Harris-Norrie 6-4, 1-0: poi COBOLLI! 18:03 Raducanu b. Li! Flavio Cobolli giocherĂ dopo NORRIE-HARRIS, che scenderanno in campo a breve. 15:30 FINITA appena la prima partita con la vittoria della campionessa di Wimbledon in carica. Adesso Li-Raducanu e Norrie-Harris prima del romano! 14:35 Appena cominciato il set decisivo tra Dart e Krejcikova. In precedenza un altro scroscio ha colpito Eastboure, sensazione che il romano scenderĂ in campo in serata, ricordando che Cobolli-Fearnley giocheranno come 4^ partita sul centrale. 12:47 Una leggera sosta per pioggia è appena terminata a Eastbourne. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: romano in campo a breve

