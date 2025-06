LIVE Cobolli-Fearnley ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | iniziato il match esordio complesso per il romano

Il match tra Cobolli Fearnley e Jacob Fearnley all’ATP Eastbourne 2025 è appena iniziato, promettendo emozioni fin dalle prime battute. Per gli appassionati di tennis italiani e non, questa sfida rappresenta un momento cruciale per il giovane romano, che desidera consolidare il suo ottimo stato di forma e avvicinarsi a Wimbledon con determinazione. Restate aggiornati e seguite la diretta live per non perdere neanche un punto di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giocatori in campo! 19:45 Romano che vuole dare continuità al bel momento di forma dopo i quarti di Halle, la classifica sorride e Wimbledon si avvicina: sarà il primo torneo dello Slam che il giovane italiano potrà giocare con l’ausilio dello spogliatoio delle teste di serie. 19:43 Billy Harris si qualifica per gli ottavi di finale e lascia strada libera a Flavio COBOLLI, in campo contro Jacob Fearnley. 19:20 Harris-Norrie 6-4, 1-0: poi COBOLLI! 18:03 Raducanu b. Li! Flavio Cobolli giocherà dopo NORRIE-HARRIS, che scenderanno in campo a breve. 15:30 FINITA appena la prima partita con la vittoria della campionessa di Wimbledon in carica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: iniziato il match, esordio complesso per il romano

