LIVE Cobolli-Fearnley ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | esordio durissimo contro l’emergente britannico

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si accendono i riflettori sull’esordio di Flavio Cobolli all’ATP Eastbourne 2025, un match che promette emozioni forti contro l’emergente britannico Jacob Fearnley. Dopo un’ottima performance a Halle, l’azzurro si prepara a sfidare le avversità in un torneo cruciale. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: il tennis italiano torna protagonista!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Flavio COBOLLI, opposto al pericolosissimo giocatore di casa Jacob Fearnley nel primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne (GBR) 2025. L’azzurro non è fortunato con i sorteggi, quest’anno un po’ sempre è stato così. Nella settimana appena conclusa Cobolli si è spinto in quarti di finale nel 500 di HALLE, assicurandosi di limare ancora la testa di serie che avrà a Wimbledon (24). Le due partite vinte dal romano sono state contro Joao Fonseca e Denis Shapovalov, non proprio due avversari morbidi, come non lo è il giocatore che affronta oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro l’emergente britannico

