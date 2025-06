LIVE Cobolli-Fearnley ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | esordio complicato contro l’emergente britannico

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi live dall’ATP Eastbourne 2025, seguiamo l’esordio di Flavio Cobolli, protagonista di una sfida impegnativa contro il talentuoso britannico Jacob Fearnley. Un match che promette emozioni e sorprese, in un torneo ricco di attese e sfide avvincenti. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire insieme come si svilupperà questa battaglia di nervi e tecnica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida d’esordio di Flavio COBOLLI, opposto al pericolosissimo giocatore di casa Jacob Fearnley nel primo turno dell’ATP 250 di Eastbourne (GBR) 2025. L’azzurro non è fortunato con i sorteggi, quest’anno un po’ sempre è stato così. Nella settimana appena conclusa Cobolli si è spinto in quarti di finale nel 500 di HALLE, assicurandosi di limare ancora la testa di serie che avrà a Wimbledon (24). Le due partite vinte dal romano sono state contro Joao Fonseca e Denis Shapovalov, non proprio due avversari morbidi, come non lo è il giocatore che affronta oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: esordio complicato contro l’emergente britannico

