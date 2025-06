LIVE Cobolli-Fearnley 2-6 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | serve un altro romano nel 2° set

Segui in tempo reale la sfida tra Cobolli e Fearnley all'ATP Eastbourne 2025, un match che sta già regalando emozioni intense e colpi di scena. Il britannico ha conquistato il primo set con autorità, ma il romano non si dà per vinto e lotta con determinazione per rimanere in gioco. Resta aggiornato su ogni punto e scopri come evolverà questa appassionante battaglia sul campo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fearnley-Cobolli 6-2! Primo parziale sostanzialmente dominato dal GBR, che aveva però concesso un primo contro-break, il romano non ha capitalizzato ben 4 chance di 3-4. 40-15 Errore di dritto Fearnley. 40-0 Ace (3). 30-0 Rovescio lungoriga a segno. 15-0 Ace (2°). 2-5 La sfrutta stavolta il britannico e servirà per il set. 40-A Doppio fallo (1°) e altra chance. 40-40 Niente da fare, sesta parità. A-40 Prima e attacco di rovescio! 40-40 Servizio ed dritto. Salvata la chance di break! 40-A Sbaglia una comodissima volèe di rovescio Cobolli. 40-40 Gran risposta, di rovescio, poi ancora il rovescio lungoriga di Fearnley. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley 2-6, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: serve un altro romano nel 2° set

In questa notizia si parla di: fearnley - cobolli - diretta - romano

LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: manca ancora una partita al romano - L’ATP Eastbourne 2025 è nel vivo con emozioni e colpi di scena! Dopo la vittoria di Raducanu e l’attesa per il match di Cobolli Fearnley, il torneo si avvicina al momento clou: l’ultimo incontro che vedrà il nostro tennista romano scendere in campo.

Cobolli diretta Atp Eastbourne, segui la sfida di oggi con Fearnley. Tennis live; Internazionali, Bronzetti out: risultati 8 maggio; Tennis Tracker: tutte le notizie di giornata live.

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA/ Fognini Fearnley video streaming Rai 2: bella vittoria di Gigante! - INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA: NARDI BATTE COBOLLI, OK PAOLINI La diretta Internazionali d ... Riporta ilsussidiario.net

Cobolli-Zverev, diretta Halle: i quarti di finale di Flavio in tempo reale - Flavio Cobolli lotta ma si deve arrendere ad Alexander Zverev che per la quinta volta in carriera raggiunge le semifinali di Halle dove affronterà Daniil Medvedev. Secondo informazione.it