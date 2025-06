LIVE Cobolli-Fearnley 2-6 2-5 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | brutta caduta del britannico che serve per il match

Segui in tempo reale l'emozionante confronto tra Cobolli e Fearnley ad Eastbourne 2025, dove un'inaspettata caduta del britannico ha trasformato il match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-5 Passa di rovescio e tiene la battuta Cobolli! A-40 Cade ancora Fearnley, resta in terra circospetto. 40-40 Palla corta vincente. 40-A Doppio fallo. Match point. 40-40 Risposta addirittura vincente del britannico. 40-30 Rovescio lungoriga vincente Fearnley. 40-15 ACE! Primo del romano. 30-15 Servizio e dritto Cobolli. 15-15 Chop pigro di Cobolli, esce. 15-0 Non passa la risposta di dritto di Fearnley. 1-5 A zero il britannico. 40-0 In rete si ferma il dritto del romano. Tre chance di scappare definitivamente via. 30-0 Slice in diagonale, chiusura lungoriga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley 2-6, 2-5, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: brutta caduta del britannico, che serve per il match

LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro l’emergente britannico - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si accendono i riflettori sull’esordio di Flavio Cobolli all’ATP Eastbourne 2025, un match che promette emozioni forti contro l’emergente britannico Jacob Fearnley.

