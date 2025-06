LIVE Cobolli-Fearnley 2-6 0-3 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | altro break match compromesso!

Se ti sei perso l'azione in tempo reale, non preoccuparti: ecco il racconto emozionante di Live Cobolli Fearnley 2-6, 0-3 all’ATP Eastbourne 2025. Mentre il match si fa incerto, ogni scambio conta e l’adrenalina sale. Clicca qui per aggiornamenti costanti e vivi in diretta questa sfida avvincente, dove ogni punto può cambiare le sorti del match. Resta con noi e scopri come si evolve questa partita cruciale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-3 Ha vita facile con il passante di rovescio dopo la palla corta. Altro break. 40-A Attacco di rovescio a segno di Fearnley. Palla break, per chiuderla. 40-40 Doppio fallo (3°). 40-30 Fuori il recupero in avanti di rovescio. Game che si riapre. 40-15 Dritto veloce in cross! 30-15 Errore di rovescio del romano. 30-0 Gran rovescio lungoriga, serve una scossa. 15-0 Prima vincente! 0-2 A trenta il britannico. 40-30 Volèe nei piedi proposta da Cobolli, il punto arriva! 40-15 Prima vincente. 30-15 Spinge di dritto prende la rete e chiude Fearnley. 15-15 In terra Fearnley, colpisce facile di rovescio Cobolli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley 2-6, 0-3, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: altro break, match compromesso!

In questa notizia si parla di: break - fearnley - diretta - altro

LIVE Sinner-Alcaraz 6-7, 0-5, ATP Roma 2025 in DIRETTA: altro break e partita nelle mani dell’iberico nel 2° set - Segui in tempo reale l’incredibile partita tra Sinner e Alcaraz al Roma 2025 ATP. L’iberico si avvicina al primo titolo romano, dominando nel secondo set.

Paolini brilla agli Internazionali di Roma: Jabeur battuta in due set e pass per gli ottavi; Internazionali, Bronzetti out: risultati 8 maggio; RECAP Day 5: Sinner, Berrettini e Paolini avanti. Out Nardi e Gigante.

Berrettini diretta Internazionali a Roma: segui la sfida con Fearnley. Poi tocca a Paolini - MSN - Dopo aver concesso due palle break, Fearnley si riporta in parità. Scrive msn.com

DIRETTA INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025 ROMA/ Fognini Fearnley video streaming Rai 2: bella vittoria di Gigante! - di Claudio Franceschini) Cade Matteo Arnaldi, e la diretta Internazionali d’Italia 2025 Roma perde un altro protagonista ... Come scrive ilsussidiario.net