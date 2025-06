LIVE Cobolli-Fearnley 1-4 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | britannico padrone del 1° set

Segui in tempo reale l’emozionante match tra Cobolli e Fearnley, due talenti pronti a sfidarsi sul campo di Eastbourne 2025. La partita promette battaglie intense e colpi spettacolari: chi riuscirà a dominare il gioco e aggiudicarsi il set? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e vivere ogni singolo scambio come se fossi in prima fila!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Sbaglia poi il rovescio successivo Fearnley. 15-15 Gran soluzione lungoriga di rovescio Fearnley. 15-0 Ottima prima Cobolli! 2-4 Errore di dritto del britannico. Recupera quindi uno dei due break Cobolli! 30-40 Doppio fallo, prima chance Cobolli! 30-30 Palla corta Fearnley, comoda chiusura. 15-30 Mostruoso dritto vincente lungoriga lasciato partire da Cobolli! 15-15 Prima vincente. 0-15 Bell’uscita lungoriga di rovescio di Flavio. Sbaglia di dritto Fearnley. 1-4 Dritto pauroso dal centro vincente. Altro break, Fearnley padrone del 1° set. 30-40 Prima vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley 1-4, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: britannico padrone del 1° set

In questa notizia si parla di: cobolli - fearnley - diretta - britannico

LIVE Cobolli-Fearnley, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro l’emergente britannico - Benvenuti amici di OA Sport! Oggi si accendono i riflettori sull’esordio di Flavio Cobolli all’ATP Eastbourne 2025, un match che promette emozioni forti contro l’emergente britannico Jacob Fearnley.

Cobolli diretta Atp Eastbourne, segui la sfida di oggi con Fearnley. Tennis live; Atp Eastbourne e Wta Bad Homburg, il programma di oggi: partite e orari; Internazionali Roma, i risultati degli italiani: eliminati Cinà, Arnaldi e Fognini. Avanza Paolini. Nardi batte Cobolli.

Diretta Wimbledon 2024/ Cobolli Tabilo (1-2) streaming video tv: Musetti vince il derby al 5° (oggi 4 luglio) - che affronta il britannico Jacob Fearnley: numero 277 del ranking Atp, incredibilmente sta reggendo contro il serbo ma ... Segnala ilsussidiario.net

Diretta Roland Garros: Cobolli e Arnaldi avanti, ok Djokovic e Zverev. Fuori Bellucci e Passaro - Dopo aver vinto il primo set, il 23enne azzurro ha subito la rimonta del britannico Jack Draper ... repubblica.it scrive