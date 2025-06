LIVE Cobolli-Fearnley 1-0 ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA | iniziato il match esordio complesso per il romano

Il primo turno di ATP Eastbourne 2025 è in pieno fermento, con Cobolli Fearnley impegnato in una battaglia avvincente contro l’esperto avversario. Tra servizi potenti e scambi intensi, il romano dimostra carattere e determinazione in un match aperto a ogni risultato. Segui la diretta live per non perderti neanche un punto di questa sfida che promette emozioni fino all’ultimo colpo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 A quindici Fearnley. 40-15 Ace (1° del match). 30-15 Gran smorzata di Fearnley. 15-15 Sbaglia di dritto Fearnley. 15-0 Parte in lunghezza il dritto difensivo del romano. 1-0 Partiamo bene, ancora tanto vento a Eastbourne. 40-30 Risposta incisiva sulla seconda dell’inglese con il dritto. 40-15 Altra prima e dritto pesante Cobolli! 30-15 Servizio vincente. 15-15 Colpisce male il rovescio il romano. 15-0 Flavio Cobolli al servizio, comincia bene. Giocatori in campo! 19:45 Romano che vuole dare continuità al bel momento di forma dopo i quarti di Halle, la classifica sorride e Wimbledon si avvicina: sarà il primo torneo dello Slam che il giovane italiano potrà giocare con l’ausilio dello spogliatoio delle teste di serie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Fearnley 1-0, ATP Eastbourne 2025 in DIRETTA: iniziato il match, esordio complesso per il romano

