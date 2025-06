LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | gli azzurri ci riprovano sull’erba spagnola

Benvenuti alla nostra diretta live dall'ATP Maiorca 2025, il torneo sulla verde erba spagnola che mette alla prova la tenacia degli azzurri. Oggi, protagonisti sono Bolelli e Vavassori insieme ad Andreozzi e Arribage, pronti a sfidare al massimo le loro capacitĂ e a puntare in alto. La sfida si accende: restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questa entusiasmante giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di BolelliVavassori-AndreozziArribage, incontro degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Maiorca 2025. Dopo la sconfitta nella finale dell’ATP 500 di Halle la coppia italiana torna in campo per l’ultima rifinitura prima di Wimbledon. Simone Bolelli ed Andrea Vavassori hanno cominciato con il giusto piede la breve stagione su erba. Nel primo torneo dell’anno sui prati la coppia italiana ha raggiunto la finale, la quarta del 2025 dopo i successi di Rotterdam ed Amburgo e la sconfitta degli Australian Open. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano sull’erba spagnola

