LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | azzurri in campo nel pomeriggio

Pronti a vivere l'emozione dell’ATP Maiorca 2025? Questo pomeriggio, gli azzurri scenderanno in campo per regalare spettacolo e passione, sfidando avversari di spessore. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e vivi ogni momento di questa entusiasmante giornata tennistica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.04 È iniziato il programma sul campo 1 dell’ATP 250 di Maiorca. Brandon Holt ha sconfitto in rimonta Benjamin Bonzi (2-6,6-4,6-4). Ora entreranno in campo CabralMiedler-GonzalezMolteni nel match che precede gli azzurri 14.02 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale di BolelliVavassori-AndreozziArribage. Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di BolelliVavassori-AndreozziArribage, incontro degli ottavi di finale dell’ATP 250 di Maiorca 2025. Dopo la sconfitta nella finale dell’ATP 500 di Halle la coppia italiana torna in campo per l’ultima rifinitura prima di Wimbledon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: azzurri in campo nel pomeriggio

