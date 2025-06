LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 7-6 6-7 9-11 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | sconfitta all’esordio per gli azzurri

Un saluto a tutti gli appassionati di tennis! La nostra diretta live si conclude con gli ultimi aggiornamenti sul match tra Bolelli/Vavassori e Andreozzi/Arribage, terminato con una sconfitta degli azzurri all’esordio a Maiorca 2025. Restate con noi per non perdere le prossime emozioni e aggiornamenti dal mondo del tennis: il torneo è appena iniziato e ci riserva ancora tante sorprese!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.25 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di BolelliVavassori-AndreozziArribage. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 18.24 Nei quarti di finale Guido Andreozzi e Theo Arribage affronteranno Alex Michelsen e Learner Tien che oggi hanno sconfitto MansouriMektic per 6-2, 7-6. 18.23 Nel corso della partita Andreozzi ed Arribage sono stati più pericolosi procurandosi più palle break. La coppia franco-argentina ha chiuso l’incontro con l’83% di punti vinti con la prima, entrata il 74% delle volte, ed il 48% con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 7-6, 6-7, 9-11, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: sconfitta all’esordio per gli azzurri

LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano sull’erba spagnola - Benvenuti alla nostra diretta live dall'ATP Maiorca 2025, il torneo sulla verde erba spagnola che mette alla prova la tenacia degli azzurri.

