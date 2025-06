LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 7-6 6-7 4-5 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | sarà il super tie-break a decidere l’incontro

Il volley si infiamma sul Centrale di Maiorca: il match tra Bolelli, Vavassori, Andreozzi e Arribage entra nel vivo con un avvincente super tie-break deciso da un’emozionante sar224. La tensione cresce ad ogni punto, con scambi spettacolari e colpi decisivi. Non perdere neanche un istante: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere in tempo reale questa emozionante sfida all’ultimo punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Bruttissima volee di Arribage che spedisce in rete il colpo al volo di rovescio Seconda 4-5 Servizio ad uscire vincente. 3-5 Prima al centro di Vavassori, volee alta di Bolelli 2-5 Ancora una prima vincente per l’argentino. In questo super tie-break gli azzurri non sono mai riusciti ad iniziare lo scambio in risposta. 2-4 Prima al centro vincente per Andreozzi. 2-3 Buon servizio di Bolelli, gli italiani rimangono in scia. 1-3 Risposta profondissima di Arribage, Bolelli non controlla il rovescio. Mini-break per la coppia franco-argentina 1-2 Ancora una prima vincente per il francese, che quest’oggi sta trascinando la coppia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 7-6, 6-7, 4-5, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: sarà il super tie-break a decidere l’incontro

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - arribage - diretta

LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: gli azzurri ci riprovano sull’erba spagnola - Benvenuti alla nostra diretta live dall'ATP Maiorca 2025, il torneo sulla verde erba spagnola che mette alla prova la tenacia degli azzurri.

LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 7-6, 6-6, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: tie-break nel secondo set; LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 7-6 6-6 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | tie-break nel secondo set; LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 2-2 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | gli azzurri si salvano in apertura.

DIRETTA/ Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten (risultato finale 7-6;6-7, 3-6) sconfitta amara (25 gennaio) - Diretta Bolelli/Vavassori Heliovaara/Patten Australian Open 2025 streaming video tv: ecco la finale del doppio maschile con i due azzurri. Segnala ilsussidiario.net

Bolelli e Vavassori diretta finale doppio Australian Open: segui la sfida di tennis oggi - Teste di serie numero tre del tabellone, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono arrivati alla finale degli Australian Open lasciando per strada un solo set, quello perso nella ... Si legge su msn.com