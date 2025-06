LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 7-6 5-6 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | gli azzurri servono per raggiungere il tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Gioco AndreozziArribage: non rimane in campo la risposta di Bolelli. La coppia franco-argentina si assicura il tie-break. 40-15 Prima vincente per il francese 30-15 Arribage perde il controllo della racchetta in uscita dal servizio. 30-0 Non rientra la risposta di rovescio di Vavassori 15-0 Si ferma in rete la risposta di Bolelli. 5-5 Gioco BolelliVavassori: ancora un ottimo servizio del piemontese, chiude a rete il bolognese. 40-15 Prima vincente del torinese. 30-15 Termina largo il rovescio incrociato di Vavassori che ha colpito con i piedi sulla riga del servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 7-6, 5-6, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: gli azzurri servono per raggiungere il tie-break

