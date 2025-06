LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 7-6 3-3 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel 2° set

Seguite con noi l’emozionante diretta del match tra Bolelli/Vavassori e Andreozzi/Arribage, al torneo ATP di Maiorca 2025. La partita si infiamma, con scambi intensi e colpi spettacolari: ogni punto è una battaglia, ogni gioco un’avventura. Rimanete sintonizzati per non perdere neanche un istante di questa sfida ricca di suspense, dove il talento italiano si confronta con avversari agguerriti. Non mancate: il tennis non aspetta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-3 Gioco BolelliVavassori: termina larga la risposta di Arribage. 40-0 Ace, il quinto per la coppia italiana 30-0 Vavassori guadagna campo e chiude con lo smash 15-0 Servizio e dritto per Vavassori 2-3 Gioco AndreozziArribage: si ferma in rete la risposta di Vavassori. 40-30 Bolelli aggancia bene la risposta di dritto e va a segno con il lungolinea. 40-15 Prima al centro e schiaffo al volo di Andreozzi. 30-15 Vavassori prova ad entrare sul dritto incrociato di Andreozzi ma non trova il campo con la volee. 15-15 Grande risposta di Vavassori che in back dà alla palla un effetto ad uscire mettendo fuori gioco l’argentino. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 7-6, 3-3, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel 2° set

In questa notizia si parla di: vavassori - bolelli - arribage - andreozzi

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel loro cammino verso le ATP Finals di Torino, non perderti il grande match all'ATP 250 di Maiorca 2025.

LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: azzurri in campo nel pomeriggio; LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 2-2 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | gli azzurri si salvano in apertura; LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 0-0 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | in corso il warm-up.

Bolelli-Vavassori sconfitti nella finale di doppio degli Australian Open, Heliovaara-Patten vincono al terzo set: 6-7 7-6 6-3 - Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati sconfitti nella finale del torneo di doppio dell'Australian Open. Scrive leggo.it

Bolelli/Vavassori vincono il torneo di Halle: sconfitti Krawietz/Puetz in finale - Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio dell’Atp 500 di Halle 2024, superando Krawietz/Puetz in finale. Segnala corrieredellosport.it