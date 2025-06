LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 7-6 0-0 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | gli azzurri si aggiudicano il primo set al tie-break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Buona risposta di Bolelli Al servizio Guido Andreozzi SECONDO SET Nel primo set gli italiani hanno rischiato molto salvandosi per due volte da 30-40 ed andando in altre due occasioni al punto decisivo. Nei momenti importanti però gli azzurri non hanno mai rischiato veramente salvandosi sempre con un buon servizio 7-6 Gioco e primo set BolelliVavassori: prima al corpo di Vavassori e smash vincente di Bolelli. 6-5 Grandissima risposta di Bolelli che con il dritto gioca verso il corpo dell'uomo a rete. 5-5 Buona protezione della rete dell'argentino dopo che Arribage non aveva chiuso con lo smash al rimbalzo.

