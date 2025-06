LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 5-4 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | il francese serve per allungare il 1° set

Il match tra Bolelli, Vavassori e gli avversari Andreozzi, Arribage si sta infiammando sul campo di Maiorca 2025. La tensione cresce con scambi emozionanti e colpi sorprendenti, mentre i tennisti cercano di mettere in gioco tutte le forze per conquistare il set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Andreozzi fa buona guardia sulla risposta di dritto di Bolelli 30-30 Pizzica la riga al risposta incrociata di Vavassori. 30-15 Arribage smasha nei piedi di Vavassori che prova a gestire in qualche modo in contro-balzo con la palla che scappa in lunghezza. 15-15 Si ferma sul nastro il passante di rovescio lungolinea di Arribage che in precedenza non ha chiuso due smash 15-0 Il vento cambia completamente la traiettoria della palla beffando Bolelli. 5-4 Gioco BolelliVavassori: prima ad uscire vincente. 40-15 Arribage non colpisce benissimo la risposta di dritto con la palla che in qualche modo rimane in campo rubando il tempo a Bolelli, il quale non controlla il dritto 40-0 Ace, il primo della partita per la coppia italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 5-4, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: il francese serve per allungare il 1° set

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel loro cammino verso le ATP Finals di Torino, non perderti il grande match all'ATP 250 di Maiorca 2025.

