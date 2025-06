LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 4-3 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | grande equilibrio nel 1° set

Il torneo ATP di Maiorca 2025 entra nel vivo, regalando emozioni senza sosta tra Bolelli, Vavassori, Andreozzi e Arribage. Sul campo, il match si fa incandescente, con scambi intensi e un equilibrio che tiene il pubblico col fiato sospeso. Segui la diretta live e scopri come si evolve questa battaglia tennistica ricca di colpi di scena, in un racconto che si fa sempre piĂą avvincente e coinvolgente. Non perdere nemmeno un punto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Prima al centro di Andreozzi, chiude a rete Arribage 15-0 Termina sia lungo che largo il rovescio di Bolelli 4-3 Gioco BolelliVavassori: Bolelli non chiude un comodo dritto, ma Arribage non ne approfitta e spedisce in rete il colpo successivo. 40-0 Bolelli accelera con il dritto verso il corpo di Arribage che non controlla la volee. 30-0 Si ferma in rete la risposta di Arribage sull’ottima seconda al corpo. 15-0 Prima vincente di Vavassori 3-3 Gioco AndreozziArribage: buona prima del francese, chiude a rete l’argentino 40-30 Ancora un’ottima prima del francese che costringe Bolelli a bloccare il movimento della risposta per poi chiudere con due smash 30-30 Arribage questa volta non sbaglia lo smash sulla risposa bloccata di Vavassori 15-30 Bolelli non trova l’aggancio con la palla che è rimbalzata male dopo essere atterrata nei pressi delle righe. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 4-3, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: grande equilibrio nel 1° set

