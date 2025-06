LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 2-2 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | gli azzurri si salvano in apertura

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Bolelli, Vavassori, Andreozzi e Arribage all'ATP di Maiorca 2025. Gli azzurri dimostrano cuore e tenacia fin dall'inizio, pronti a sorprendere. Resta con noi per aggiornamenti live e vivi ogni momento di questa battaglia tennistica che tiene il pubblico con il fiato sospeso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 La risposta di Arribage rimane corta e diventa un comodo invito per Vavassori 30-15 Andreozzi non controlla la risposta sul servizio al corpo 15-15 Prima al centro di Bolelli e comoda volee di Vavassori 0-15 Dritto vincente dell’argentino 2-2 Gioco AndreozziArribage: tanti rimpianti per la coppia italiana che era riuscita a far iniziare lo scambio con due salvataggi di Vavassori sulle volee ravvicinate del francese. A sbagliare però è Bolelli che va fuori giri con il dritto incrociato. Deciding point: risponde Bolelli da destra 40-40 Bolelli sorveglia bene il lungolinea e fa ottima guardia sul tentativo di passante di Andreozzi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 2-2, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: gli azzurri si salvano in apertura

In questa notizia si parla di: vavassori - andreozzi - arribage - bolelli

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025: orario, programma, streaming - Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel loro cammino verso le ATP Finals di Torino, non perderti il grande match all'ATP 250 di Maiorca 2025.

Italiani in campo martedì 24 giugno: Paolini, Cobolli, Darderi, Cocciaretto e tanti altri. A che ora e dove vederli; A Mallorca oggi debutta Fognini: il tabellone; Tennis: ATP Adelaide 2025, Vavassori e Bolelli aprono il 2025 con una vittoria.

Bolelli-Vavassori in finale ad Halle - Per il secondo torneo consecutivo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono la finale in doppio, stavolta sull'erba tedesca di Halle. Secondo ansa.it

Vavassori-Bolelli, ko nella finale degli Australian Open - Vavassori perché ha saputo sfruttare al meglio i turni di servizio a loro disposizione. Da corrieredellosport.it