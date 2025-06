LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage 0-0 ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | in corso il warm-up

Seguite con entusiasmo l'evento di oggi al ATP Maiorca 2025, dove le coppie di tennis si sfidano in un clima di grande adrenalina e passione. Con il warm-up ormai concluso, l’attesa cresce: chi prevarrà tra Bolelli e Vavassori contro Andreozzi e Arribage? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti in diretta e vivrete ogni momento di questa emozionante sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.12 Terminato il warm-up 16.09 Bolelli e Vavassori hanno vinto il sorteggio ed hanno scelto di servire. 16.07 Inizia il riscaldamento pre-match. 16.06 I quattro giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio 16.05 Fanno il loro ingresso sul terreno di gioco le due coppie. 16.04 Al primo turno del torneo spagnolo la coppia italiana affronterĂ Guido Andreozzi e Theo Arribage. L’argentino ed il francese occupano la diciottesima posizione della race to Turin e sono reduci dalla semifinale del challenger di Nottingham. Nell’evento britannico i due sono stati sconfitti da Fernando Romboli e John Patrick Smith (6-4, 7-6). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage 0-0, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: in corso il warm-up

