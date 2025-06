Litiga con la suocera prima delle nozze arrestato lo sposo | Prima ha cercato di baciare i carabinieri poi ha tentato di rubargli la pistola

fascinoso giorno di gioia e promesse, ma un alterco apparentemente banale ha scatenato una serie di eventi incredibili, sconvolgendo i piani e lasciando tutti senza parole. La tensione tra le due famiglie ha raggiunto livelli insospettati, dimostrando come anche i momenti più felici possano riservare sorprese imprevedibili. Ecco cosa è successo realmente in quella villa di Alghero, un episodio che rimarrà impresso nella memoria di tutti.

Un grande classico dei rapporti familiari, la proverbiale tensione tra genero e suocera, è degenerato in una rissa, un arresto e l’annullamento delle nozze a un passo dal “sì”. È l’incredibile vicenda che ha per protagonista una coppia di futuri sposi – lui, 36enne sassarese, lei di origine ceca – la cui festa pre-matrimoniale in una villa ad Alghero si è trasformata in una scena surreale degna di un film. Tutto era stato preparato per un weekend da favola, in vista del matrimonio che si sarebbe dovuto celebrare domenica scorsa nel comune di Sassari. La coppia aveva affittato una villa per più giorni ad Alghero per festeggiare con amici e parenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it