Lite tra ragazzine l' aggressione è brutale | il video

Lite tra ragazzine a Sant'Antimo: un episodio brutale che ha suscitato grande scalpore, ripreso in un video che mostra una ragazza spintonare, schiaffeggiare e trascinare l’altra per i capelli. Fortunatamente, l’intervento di un giovane ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Questo episodio mette in luce le tensioni giovanili e la necessità di un dialogo più aperto. La comunità si chiede come prevenire simili episodi in futuro.

Una ragazza ha spintonato una coetanea, l’ha presa a schiaffi, infine l’ha trascinata per i capelli a terra. Poi c'è stato l'intervento di un altro giovane che ha evitato la situazione potesse ulteriormente degenerare. È avvenuto a Sant'Antimo, nei giorni scorsi, e il video di questa. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Lite tra ragazzine, l'aggressione è brutale: il video

