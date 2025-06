Lite in un cortile a Carini 23enne ha la peggio e va a casa a prendere la pistola | spari contro un 33enne

Una lite nel cortile di Carini si trasforma in un tragedia quando un 23enne, dopo aver subito il peggio, torna a casa per prendere una pistola e aprire il fuoco contro un 33enne. La scena di violenza si conclude con l’arresto del giovane, accusato di porto illegale di arma e lesioni aggravate. Un episodio che scuote la comunità , ricordandoci quanto possa essere sottile il confine tra conflitto e tragedia, e l’importanza della prevenzione e del dialogo.

Un 23enne è stato arrestato a Carini per porto e detenzione illegale di arma e lesioni personali aggravate dopo una lite. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Lite in un cortile a Carini, 23enne ha la peggio e va a casa a prendere la pistola: spari contro un 33enne

