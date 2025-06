L' Istituto Friedman e la nomina di Nazare a Ministro delle Finanze della Romania

L'Istituto Milton Friedman accoglie con entusiasmo la nomina di Alexandru Nazare a Ministro delle Finanze della Romania, riconoscendo in questa scelta una promessa di riforme efficaci e di crescita sostenibile. Con una vasta esperienza e un approccio liberale, Nazare si posiziona come figura chiave per affrontare le sfide economiche del paese e rafforzare il ruolo della Romania nell’Unione Europea. La sua leadership potrebbe davvero segnare un nuovo capitolo di progresso economico.

“L'Istituto Milton Friedman esprime le più vive congratulazioni ad Alexandru Nazare per la sua nomina a Ministro delle Finanze della Romania. La scelta di riportare Nazare al vertice del Ministero delle Finanze rappresenta una garanzia di competenza, esperienza, equilibrio e visione liberale in un momento cruciale per l'economia romena e per il consolidamento del suo ruolo all'interno dell'Unione Europea”, ha dichiarato Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo Istituto Milton Friedman. “Abbiamo avuto modo di apprezzare la sua coerenza, il suo impegno per la stabilità macroeconomica e la sua apertura al dialogo con il mondo produttivo e le istituzioni internazionali - si legge in una nota - È una figura di riferimento per chi crede in un'Europa dei popoli fondata sulla responsabilità fiscale e sulla libertà economica. 🔗 Leggi su Iltempo.it