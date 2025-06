L' Isola dei Famosi | il misterioso caso del ' mer*one' pestato E no non è una metafora

L’Isola dei Famosi si avvicina alla semifinale, ma tra tensioni e misteri l’atmosfera si fa infuocata. Un episodio intrigante scuote i naufraghi: qualcuno avrebbe lasciato un “ricordino” sulla spiaggia, poi calpestato da una concorrente, alimentando sospetti e polemiche. La questione non è solo un gossip, ma rischia di scatenare una vera e propria tempesta. E mentre tutti cercano di mantenere la calma, il mistero si infittisce...

In vista della semifinale, la tensione tra i naufraghi esplode. anche per colpa di bisogni espletati fuori luogo. Secondo i rumors qualcuno avrebbe lasciato un ricordino in spiaggia, calpestato poi da una dei naufraghi, Siamo alla vigilia della semifinale de L'Isola dei Famosi, ma più che emozioni da podio, a tenere banco nelle ultime ore è una notizia, come dire. scivolosa. Altro che prove di resistenza e fame da sopportare: pare che in Honduras qualcuno abbia messo letteralmente il piede sui residui intestinali di un suo compagno d'avventura. La ricostruzione dell'incidente Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla sempre informata Deianira Marzano, si sarebbe consumato un episodio tanto assurdo quanto (forse) reale: uno dei naufraghi avrebbe espletato i propri bisogni fisiologici fuori dalla zona adibita, in uno dei pochi angoli ancora "vergini" della playa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'Isola dei Famosi: il misterioso caso del 'mer*one' pestato. E no, non è una metafora"

Colpo Di Scena All’Isola Dei Famosi: Il Naufrago Misterioso Che Sconvolge Il Reality! - Un colpo di scena improvviso all’Isola dei Famosi: un naufrago misterioso sta per fare il suo ingresso, sconvolgendo il cast e le dinamiche dello show.

Isola dei Famosi 2025, ospite misterioso: "Qualcuno che farà rumore", parenti in Honduras https://gay.it/isola-dei-famosi-2025-ospite-misterioso… #Canale5 #IsolaDeiFamosi #Mediaset Vai su X

“Hey, ma quei naufraghi...”. Isola dei Famosi, scoppia il caso e non è per niente bello: “Li avete visti? Ora si spiega tutto” Vai su Facebook

