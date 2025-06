Liscate progetto boschi in città Trasloco per cento alberi | Rischio tombe nel sottosuolo

Liscate si prepara a una rivoluzione verde con il progetto boschi in città, un'iniziativa PNRR che mira a piantare 2223 alberi e arbusti in tre aree strategiche. Tuttavia, l’ombra di un rischio archeologico si staglia all’orizzonte: circa 100 piante potrebbero dover essere trasferite per tutelare i reperti romani se venissero scoperti sotto il suolo. Una campagna di...

Forestazione urbana, maxi progetto Pnrr verso l'ultima fase, messa a dimora in vista per le 2223 piante (70% alberi, 30% arbusti) previste su tre aree di Liscate. Ma per 100 di queste scatta, su carta, il trasloco cautelativo per "rischio tombe": una delle tre aree interessate al maxi progetto condotto con ministero e Città Metropolitana potrebbe, ma la probabilità è elevata, custodire nel sottosuolo dei reperti di epoca romana. Una campagna di indagini a cura di una impresa specializzata avrebbe consentito di sciogliere i dubbi. Ma vi sono costi e rischio sforamento dei tempi, rigidi, dettati dal Pnrr: i cento nuovi alberelli saranno messi a dimora in altro luogo.

