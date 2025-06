L’Iran viola subito il cessate il fuoco Missili su Israele Tel Aviv annuncia una dura reazione nel cuore di Teheran

Tensioni eruptive scuotono il Medio Oriente: appena annunciato il cessate il fuoco, l’Iran viola immediatamente gli accordi con un attacco missilistico su Tel Aviv. La fragile pace si sgretola sotto il peso di nuove provocazioni, mentre il cuore di Teheran si fa sentire nel tentativo di riaffermare la propria influenza. In un contesto così instabile, la diplomazia appare sempre più difficile; e il futuro rimane incerto.

Il cessate il fuoco annunciato da Donald Trump nella notte s arebbe stato già violato dall’Iran, che in effetti – sui social – aveva parlato di iniziativa personale del presidente Usa. E in effetti, i missili iraniani, in mattinata, si sono subito fatti sentire su Israele. “Due missili balistici sono stati lanciati dall’Iran in direzione di Israele nell’attacco denunciato da Tel Aviv dopo l’annuncio di un cessate il fuoco”, riferisce il Times of Israel, precisando che non ci sono notizie di impatti o feriti. Il missile è stato intercettato, precisa il giornale Haaretz. L’Iran viola il “cessate il fuoco”, Israele risponde. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it