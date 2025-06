L’Iran nucleare l’Ucraina denuclearizzata e la guerra d’Europa che stiamo dimenticando

L'attenzione globale si concentra spesso su questioni come il nucleare iraniano, l'Ucraina denuclearizzata e le guerre in Europa, ma dimentichiamo i rischi e le tensioni che ancora alimentano il nostro presente. Qualunque sia il giudizio sull'intervento contro i siti iraniani, tre verità restano inconfutabili: l'Iran è una teocrazia millenarista, responsabile di violenze interne e di un ruolo centrale nel terrorismo regionale. È fondamentale non perdere di vista questi aspetti per capire le sfide attuali e future.

Qualunque cosa si pensi dell'intervento armato israelo-americano contro i siti nucleari degli Ayatollah non può cancellare tre verità incontrovertibili sulla repubblica islamica d'Iran: l'Iran è una teocrazia millenarista fondata sullo spargimento di sangue dei suoi stessi concittadini, mandati a uccidere e a farsi uccidere in nome della rivoluzione sciita; l'Iran, da quarantasei anni, è la fonte primaria del terrore nel Grande Medio Oriente e degli attacchi a Israele; infine, l'Iran è il principale alleato della Russia di Vladimir Putin nella guerra d'aggressione all'Ucraina. Queste tre verità non legittimano la decisione di Benjamin Netanyahu, e nemmeno quella improvvisata di Donald Trump, anche perché la motivazione ufficiale dell'intervento militare è l'annientamento della capacità nucleare degli Ayatollah a protezione di Israele, non il cambiamento di regime a Teheran o a Mosca.

