L' Iran incassa il sostegno di Pechino

L'Iran riceve il supporto deciso di Pechino in un momento cruciale di tensione internazionale. Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha affermato che la Cina sostiene l'Iran nel raggiungimento di un "vero cessate il fuoco", rafforzando così il suo ruolo di mediatore e alleato strategico. La collaborazione tra i due paesi si configura come un elemento chiave per stabilizzare la regione e promuovere la pace duratura in un contesto segnato da conflitti e sfide geopolitiche.

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato che Pechino sostiene l'Iran nel raggiungimento di un "vero cessate il fuoco. La Cina sostiene l'Iran nel salvaguardare la sua sovranità e sicurezza nazionale e, su questa base, nel raggiungere un autentico cessate il fuoco affinché la.

