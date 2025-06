L' Iran annuncia la fine della guerra dei 12 giorni | Ma sulle violazioni al cessate il fuoco esplode l' ira di Trump | Non sanno cosa c fanno

Tensione ai massimi livelli nel Medio Oriente: l’Iran dichiara la fine della guerra dei 12 giorni, ma le violazioni del cessate il fuoco scatenano l’ira di Trump. Nel frattempo, Gaza resta in bilico tra distruzione e speranza, con un bilancio drammatico di vittime e un fronte infuocato. In un contesto di scontri e diplomazia frammentata, le mosse di Teheran su Telegram e WhatsApp potrebbero segnare nuove svolte nella crisi globale.

Non si placa il fronte di Gaza: nella Striscia sono state uccise almeno 79 persone in 24 ore, oltre 56mila da inizio guerra. Media: "Teheran sblocca Telegram ma non WhatsApp". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - L'Iran annuncia la fine della "guerra dei 12 giorni" | Ma sulle violazioni al cessate il fuoco esplode l'ira di Trump: "Non sanno cosa c... fanno"

In questa notizia si parla di: guerra - iran - annuncia - fine

Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, ma continuano i lanci di missili: “Il mondo e il Medio Oriente sono i vincitori” - Donald Trump annuncia la fine della guerra dei dodici giorni tra Iran e Israele, definendo un “cessate il fuoco completo e totale”.

Israele-Iran, Trump annuncia: "Tregua di 12 ore, poi la guerra sarà finita". Ma continuano i missili e lo scambio di accuse notizie.tiscali.it/esteri/articoli/iran-israele-trump-annuncia-fine-guerra/ - facebook.com Vai su Facebook

Translate postÈ la fine della guerra? http://go.money.it/8CfO Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Iran, specificando che le parti avranno tempo per concludere le ultime operazioni. Intanto, missili iraniani su Beer Sheva hanno causato 3 mort Vai su X

Trump contro Iran e Israele: hanno violato la tregua. E a Netanyahu: non sganciare bombe. Teheran sblocca Telegram e riapre spazio aereo; Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - LIVE BLOG; Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambe le parti hanno violato la tregua”. Chiamata con Netanyahu.

Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - LIVE BLOG - Regge la fragile tregua dopo l'ira di Trump per le violazioni, 'non sanno che c... Scrive ansa.it

Iran annuncia la fine della 'guerra dei 12 giorni' - Il presidente iraniano Masud Pezeshkian ha annunciato "la fine della guerra dei 12 giorni imposta" al suo Paese. Come scrive gazzettadiparma.it