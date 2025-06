L' ira di Trump contro Israele e Iran | Non sanno che c fanno Ma la tregua regge Scontri a Gaza uccisi sette soldati israeliani

L’ombra di Trump si allunga su Israele e Iran, tra tensioni crescenti e tentativi di tregua che reggono a fatica. A Gaza si registrano scontri sanguinosi, con soldati israeliani coinvolti e un fragile equilibrio che rischia di saltare da un momento all’altro. Dopo l’ordine di Biden di richiamare i piloti, il quadro si fa ancora più complesso: tra vittorie dichiarate e incertezze, il futuro della regione rimane incerto, lasciando tutti col fiato sospeso.

L’ordine di Donald a Bibi dopo il cessate il fuoco: richiama i piloti. Pezeshkian canta vittoria: «È la fine della guerra». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'ira di Trump contro Israele e Iran: «Non sanno che c... fanno». Ma la tregua regge Scontri a Gaza, uccisi sette soldati israeliani

In questa notizia si parla di: trump - israele - iran - sanno

L'ira di Trump contro Israele e Iran: «Non sanno che c... fanno». Ma la tregua regge | Teheran: «Non abbandoneremo il nucleare» - In un contesto di tensioni sempre più accese, l'ira di Trump contro Israele e Iran scuote gli equilibri regionali, mentre la tregua sorprendentemente tiene.

Translate postIra di Trump contro Israele e Iran: «Non sanno che c... fanno». Ma la tregua regge | Cnn: i raid ritardano il nucleare solo di mesi Vai su X

#Tg2000 - #Trump furioso contro #Israele e #Iran: "Non sanno cosa stanno facendo" #24giugno #Tv2000 #Khamenei #Netanyahu #RamatAviv #Teheran Vai su Facebook

Cnn: Per 007 Usa nucleare ritardato solo di mesi. Casa Bianca smentisce; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | La furia di Trump: «Tregua violata, non sanno cosa c... stanno facendo». Teheran annuncia: «Finita la guerra dei 12 giorni» ma rivela che l'arricchimento dell'uranio proseguirà; Trump impone la pace, regge la tregua tra Israele e Iran.

Trump furioso,'Israele e Iran non sanno che c... stanno facendo' - "In pratica abbiamo due paesi che combattono da così tanto tempo e così duramente che non sanno più cosa c... Lo riporta ansa.it

Trump contro Israele e Iran: “Due Paesi che non sanno che c… stanno facendo” - “In pratica abbiamo due Paesi che hanno combattuto così a lungo e così duramente da non sapere più ch ... Riporta msn.com