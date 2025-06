L’ipotesi droga dello stupro i post sui social e i racconti delle vittime | le indagini sulle 145 punture di siringhe in Francia

Il fenomeno inquietante del needle spiking torna a scuotere la Francia, mettendo in allarme le autorità e riportando alla luce testimonianze agghiaccianti di vittime di punture nascoste durante eventi affollati. Con 145 denunce raccolte sulla «Festa della musica», le indagini si intensificano per chiarire un fenomeno che mina la sicurezza e la serenità dei partecipanti. Ma cosa si cela dietro queste azioni intimidatorie?

In Francia è tornato il fenomeno inquietante del needle spiking, ovvero le punture o iniezioni fatte di nascosto durante eventi affollati, come festival musicali o serate in discoteca. Le autorità francesi hanno aperto un’indagine dopo che 145 persone, in larga parte donne, hanno denunciato di essere state punte durante la «Festa della musica», la ricorrenza che ogni anno celebra il solstizio d’estate con eventi in molte città del Paese. Al momento, 12 persone sono state arrestate. Sono iniziate le indagini e mirano a un duplice obiettivo: sia a identificare tutti i responsabili, sia a determinare il contenuto delle siringhe usate negli attacchi. 🔗 Leggi su Open.online

