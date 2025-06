L’Inter Under-15 per l’undicesima volta Campione d’Italia! Battuta la Fiorentina

L’Inter Under 15 torna sul tetto d’Italia, aggiudicandosi l’undicesimo scudetto nella sua storia. La formazione guidata da Simone Fautario ha dimostrato ancora una volta il suo valore, battendo la Fiorentina 2-1 nella finale di Rieti. Un traguardo che celebra non solo un risultato sportivo eccellente, ma anche il talento e il futuro promettente del vivaio nerazzurro. Questo successo conferma come l’Inter sia una fucina inesauribile di campioni in erba...

Gioia nerazzurra e un titolo da incorniciare per il vivaio dell'Inter: la formazione Under 15 guidata da Simone Fautario ha conquistato lo Scudetto 202425, superando per 2-1 la Fiorentina nella finalissima disputata allo stadio "Centro d'Italia – Manlio Scopigno" di Rieti. ANCORA CAMPIONI – Per l'undicesima volta nella sua storia, l' Inter Under-15 è Campione d'Italia! Si tratta dell'undicesimo tricolore nella storia della categoria per il club nerazzurro, che conferma l'eccellenza del suo settore giovanile con un successo voluto, sofferto e pienamente meritato. Una partita intensa, vibrante, decisa dai gol di Matteo Serantoni e Giuseppe Vanacore, che hanno costruito il doppio vantaggio nerazzurro prima della reazione finale della Fiorentina.

