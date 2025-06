L' intelligenza artificiale al servizio delle imprese | nasce l' assistente virtuale di Confcommercio Bari-Bat

L’innovazione si fa strada nel cuore delle imprese con Càlimala, l’assistente virtuale di Confcommercio Bari-Bat. Un alleato intelligente pensato per semplificare l’accesso alle informazioni, migliorare i servizi e aprire nuove frontiere di crescita. Questa rivoluzione digitale dimostra come la tecnologia possa potenziare il tessuto economico locale, portando efficienza e opportunità in ogni attività. Il futuro delle imprese è già qui, e si chiama Càlimala.

L'intelligenza artificiale al servizio delle imprese locali, "per semplificare l'accesso alle informazioni, migliorare i servizi e generare nuove opportunità di crescita". Così Confcommercio Bari-Bat annuncia la nascita di Càlimala, l'assistente virtuale frutto di un progetto dell'associazione.

