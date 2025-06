L' intelligence americana | gli attacchi militari statunitensi non hanno distrutto il programma nucleare iraniano

L'intelligence americana rivela che gli attacchi militari statunitensi contro l'Iran non hanno distrutto il cuore del suo programma nucleare. Secondo fonti informate, le operazioni dello scorso fine settimana hanno solo rallentato le attività per mesi, lasciando intatte molte delle capacità strategiche di Teheran. Questa valutazione, mai divulgata prima, evidenzia come le tensioni e le sfide tra USA e Iran continuino a evolversi, aprendo scenari complessi e imprevedibili per la regione.

Secondo una prima valutazione dell'intelligence statunitense, descritta da tre persone informate al riguardo, gli attacchi militari statunitensi contro tre impianti nucleari iraniani lo scorso fine settimana non hanno distrutto i componenti principali del programma nucleare del Paese e probabilmente ne hanno solo ritardato l'attuazione di mesi. La valutazione, mai resa nota in precedenza, è stata.

