L’inquietante caso delle 131 donne punte da siringhe in Francia durante la festa della Musica

Nessuna avrebbe mai immaginato che un evento così gioioso come la Festa della Musica potesse trasformarsi in un incubo. In Francia, durante le celebrazioni di giugno, 131 donne hanno denunciato di essere state punte da siringhe invisibili tra la folla, sollevando un’ondata di preoccupazione e mistero. Un caso inquietante che scuote l’intera nazione e mette in discussione la sicurezza pubblica, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Roma, 24 giugno 2025 – La Fete de la Musique, con migliaia di persone a colorare le strade di Francia, ha assunto un risvolto a dir poco inquietante. Alla polizia sono giunte 131 denunce di persone, per lo più donne, che affermano di essere state punte da aghi mentre festeggiavano tra la folla. Inizialmente sembrava che le vittime fossero 145, poi il numero è stato rivisto al ribasso dal ministero dell’Interno transalpino. Nessuna avrebbe riportato ferite gravi, tali da metterle in pericolo di vita. Casi in tutta la Francia. Lo spettro delle sIl fenomeno ha riguardato tutto il Paese, solo a Parigi si sono registrati 13 casi, 21 nell’Ile de France. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’inquietante caso delle 131 donne punte da siringhe in Francia durante la festa della Musica

