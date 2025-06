Lino Banfi saluta Alvaro Vitali gli screzi e il rimpianto | ‘Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare’

Lino Banfi, visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi, ha voluto dedicare un toccante saluto ad Alvaro Vitali, scomparso di recente. Nonostante gli screzi e il tempo passato senza contatti, l’affetto e la stima tra i due amici di lunga data traspaiono nel suo gesto sincero. La loro amicizia, segnata da momenti di grande complicità, testimonia come legami veri possano superare anche le incomprensioni più profonde, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di chi li ha amati.

Lino Banfi in lacrime per Alvaro Vitali: 'Mi dispiace, davvero'. Dopo la notizia della morte di Alvaro Vitali, l'attore e amico di una vita Lino Banfi è apparso visibilmente commosso in un video pubblicato sui social, per dedicargli un ultimo saluto: "Tutto si può dire di me, tranne che non sono altruista. Figurati se non potevo essere amico di Alvaro". I due, celebri protagonisti della commedia italiana anni '70-'80, non si parlavano da anni, a causa di un'incomprensione mai chiarita del tutto. Vitali aveva raccontato in un'intervista: "Quando la Fenech è tornata in Italia, lui l'ha invitata subito al suo ristorante.