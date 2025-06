Lino Banfi ricorda l’ex collega Alvaro Vitali | Ferito dalle sue parole ma la sua scomparsa mi ha scioccato – Il video

Lino Banfi rende omaggio a un collega e amico, Alvaro Vitali, con parole piene di affetto e nostalgia. La loro lunga collaborazione nel mondo del cinema è stata segnata da momenti indimenticabili, ma anche da incomprensioni che ora sembrano sparire di fronte alla perdita. Banfi, attraverso un commovente video sui social, ricorda con sincerità e rispetto un artista che ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti. La sua scomparsa ci invita a riflettere sull'importanza dell'amicizia e del rispetto reciproco nel mondo dello spettacolo.

«Tutto si può dire di me, tranne che non sia altruista, amico di tutti. Figuriamoci se non potevo essere amico di Alvaro. Mi dispiace che non ti ho potuto accontentare mai». Queste le parole di Lino Banfi, che sui social pubblica un video per commentare la scomparsa di Alvaro Vitali, con cui è stato protagonista in diversi film. In alcune recenti interviste Vitali aveva denunciato il fatto che nel mondo del cinema non lo ha aiutato nessuno, «nemmeno Banfi, e non riesco a capirlo». «Sono capitate due strade diverse, uno fa una cosa, uno fa un'altra cosa – ha aggiunto -. Quello che hai detto mi ha fatto male ma non fa niente, questo è normale e forse l'avrei detto anch'io al posto tuo.