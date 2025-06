Linkin Park a Milano 2025 | info e scaletta del concerto agli I-Days

Dopo otto anni di assenza, i leggendari Linkin Park tornano in Italia, regalando un emozionante concerto agli I-Days di Milano. La band, oggi sul palco con Emily Armstrong al posto di Chester Bennington, promette un show indimenticabile tra musica e ricordi. Se sei un fan o semplicemente desideri rivivere l’energia di questa storica band, scopri tutte le informazioni utili sulla scaletta e gli orari del concerto, perché questa serata sarà da non perdere.

Tornano in Italia dopo 8 anni di assenza e dopo la morte del frontman Chester Bennington (sostituito da Emily Armstrong) i Linkin Park, che si esibiscono oggi 24 giugno in concerto all’Ippodromo Snai La Maura di Milano nell’ambito degli I-Days. Ecco tutte le informazioni utili in vista dello show. June 24, 2025 I-Days Festival – Milan, Italy pic.twitter.comlQBcbz7ee5 — LINKIN PARK (@linkinpark) June 24, 2025 Linkin Park a Milano, orari e location. Il concerto dei Linkin Park si svolgerĂ all’ Ippodromo Snai La Maura di Milano. L’esibizione del gruppo inizierĂ intorno alle 21. I cancelli dell’ippodromo sono aperti per il pubblico dalle 14:30. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Linkin Park a Milano 2025: info e scaletta del concerto agli I-Days

In questa notizia si parla di: days - linkin - park - milano

La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all’Ippodromo la Maura di Milano: l’ordine delle canzoni - Preparati a rivivere l’energia dei Linkin Park dal vivo agli I-Days 2025 all’Ippodromo La Maura di Milano! Questa sera, il pubblico potrĂ immergersi in un’esperienza musicale indimenticabile con le loro hit piĂą amate, tra cui In the End, Numb e Faint.

I-Days Milano Coca-Cola - Linkin Park: scarica la webzine dedicata alla giornata del 24 giugno 2025 La nostra guida in occasione del concerto della band di Mike Shinoda all'Ippodromo Snai La Maura di Milano Vai su Facebook

Apre a Milano "Linkin Pizza", una pizzeria pop-up con merchandising esclusivo, in attesa del concerto dei Linkin Park agli I-Days #LinkinPizza #LinkinPark #IDays #Milano Vai su X

LINKIN PARK in concerto agli I-DAYS di Milano [Scaletta & Info]; I-Days Milano 2025, è il giorno dei Linkin Park: tutte le info; Scaletta concerto Linkin Park a Milano, Ippodromo Snai La Maura 24 giugno 2025.

La scaletta del concerto dei Linkin Park agli I-Days 2025 all’Ippodromo la Maura di Milano: l’ordine delle canzoni - Questa sera 24 giugno i Linkin Park suoneranno all'Ippodromo la Maura di Milano per gli I- Da fanpage.it

Linkin Park in concerto stasera a Milano, la possibile scaletta - Il concerto dei Linkin Park è il quarto appuntamento dell’edizione 2025 degli I- Secondo tg24.sky.it